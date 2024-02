Lo chef Damiano Carrara crolla | la confessione dalla Clerici è disarmante | ”Mi viene da piangere”

Leggi tutta la notizia su movietele

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nessuno si aspettava di vedere lopiù bello di Italia,, in lacrime. Nella seguitissima trasmissione di Antonella, È sempre Mezzogiorno, loha svelato una incredibile notizia che lo riguarda personalmente e che l’ha fatto sciogliere in una valle di lacrime in diretta., per chi non lo conoscesse, grazie MovieTele.it.