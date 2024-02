LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto all’attacco della salita 20 chilometri al traguardo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.37 Primi corridori che si staccano dal, tutti i velocisti mollano subito per risparmiare gambe e fatiche in vista dei prossimi tre giorni, in teoria infatti le prossime tre tappe saranno decise in volata. 12.35ancora numerosissimo, davanti insieme alla UAE si organizzano i treni di Tudor Pro Cycling e Decathlon AG2R La Mondiale. 12.33 Inizia ora la! 20 km al, strada che continuerà a salire con una pendenza media del 5,6% fino allo striscione. 12.30 Su questain passato ci hanno sempre vinto corridori importanti, l’anno scorso è stato il turno di Rubio, che ha fatto seguito a nomi del calibro di Pogacar, Vingegaard e Roglic. Vediamochi entrerà nell’albo d’oro, ...