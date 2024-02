LIVE UAE Tour 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 100 km all’arrivo! I due fuggitivi hanno quasi tre minuti di vantaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.47 All’inizio della salita del Jebel Jais mancano un ottantina di km. 10.44 Iproseguono di comune accordo. 10.39 Al momento i2:40 disul gruppo. 10.35 Sono 105 i km10.31 Sono 70 i km che mancano al secondo sprint. 10.27 Ricordiamo idi giornata: Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck) e Mark Stewart (Team Corratec – Vini Fantini). 10.23 Ora ifanno risalire il loroa 2:33. 10.19 Sono 115 i km10.16 Ildeioscilla intorno alla soglia dei 2. 10.12 C’è un po’ di vento in corsa, per il momento però ...