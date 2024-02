LIVE – Rennes-Milan | Pioli in conferenza stampa DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il, reduce dalla pesante sconfitta in campionato contro il Monza, si prepara a tornare in campo contro ilnel match valevole per i playoff della UEFA Europa League 2023/2024. La formazione meneghina deve difendere il netto 3-0 ottenuto nella gara di andata del Giuseppe Meazza e farà di tutto per blindare il discorso qualificazione. Nella giornata odierna, mercoledì 21 febbraio, il tecnico rossonero Stefano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.