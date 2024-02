LIVE Piacenza-Jastrzebski Wegiel 2-1 | Champions League volley 2024 in DIRETTA | 25-16 | Lucarelli e compagni mettono la freccia!

I riflettori del PalabancaSport si accendono nuovamente sulla Volley Champions League 2024 ( gara trasmessa su Radio Sound ) Gas Sales Piacenza affronta la formazione polacca dello Jastrzebski Wegiel nella gara di andata dei Quarti di Finale. La gara di ritorno si giocherà mercoledì 28 febbraio in terra polacca. ASCOLTA I MATCH DELLA

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:12 Terzo set da incorniciare per, che ha dimostrato superiorità in tutti i fondamentali, specialmente in fase break (3 muri e 3 ace). Gli ingressi di Alonso e Gironi hanno donato solidità alla squadra e Brizard, finalmente, sta orchestrando il gioco nel migliore dei modi. 25-16 ACEEEEEE DI! 24-16 Errore in attacco di Huber, ci sono 8 set-point per. 23-16 Gran primo tempo di Alonso, l’ingresso del cubano ha fatto la differenza. 22-16 Lungo questa volta il servizio di Brizard. 22-15 ACEEEEE DI BRIZARD! 21-15 Pallonetto di sinistro di, inchiodata la difesa polacca! 20-15 Attacco profondo di Gironi, bravo Brizard a smarcare il suo opposto. 19-15 Ennesimo mani-out di Patry. 19-14 I polacchi protestano per una ...