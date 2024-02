LIVE Piacenza-Jastrzebski Wegiel 2-1 | Champions League volley 2024 in DIRETTA | 10-14 | tanti errori nel quarto parziale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-23 DI FINO! Lucarelli spazzola sulla mani del muro di Huber! 21-23 Diagonale meravigliosa di Lucarelli. 20-23 Ace con l’ausilio del nastro di Sclater, brutto intervento in ricezione di Simon. 20-22 Patry riporta i suoi a +2. 20-21 NON SI PASSAAAAAAA! Ancora muro di Simon su Fornal! 19-21 MURO PAUROSO DI SIMON SU FORNAL! 18-21 Mani-out di Leal da posto quattro. 17-21 Brutto errore in attacco di Gironi. 17-20 Lungo il servizio di Gironi. 17-19 Pipe imprendibile di Lucarelli. 16-19 Parallela pesante di Patry, attenzione. 16-18 Gran mani-out di Szymura. 16-17 MURONEEEEE DI LEAL SU PATRY! 15-17 Invasione a rete di Gladyr. 14-17 Primo tempo imprendibile di Gladyr. 14-16 Sbaglia in attacco Szymura. 13-16 Errore dei nove metri anche per Huber. 12-16 Szymura gioca sulle mani alte del muro. 12-15 Non passa la battuta ...