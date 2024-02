LIVE Piacenza-Jastrzebski Wegiel 1-1 | Champions League volley 2024 in DIRETTA | 30-28 | arriva la reazione dei padroni di casa!

I riflettori del PalabancaSport si accendono nuovamente sulla Volley Champions League 2024 ( gara trasmessa su Radio Sound ) Gas Sales Piacenza affronta la formazione polacca dello Jastrzebski Wegiel nella gara di andata dei Quarti di Finale. La gara di ritorno si giocherà mercoledì 28 febbraio in terra polacca. ASCOLTA I MATCH DELLA

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Si riparte con un servizio vincente di Lucarelli. 21:42è stata brava a venire fuori da una situazione complicata, portando a casa un set fondamentale. Lucarelli migliore in campo con già 12 punti a referto, ottima prestazione in fase break percon 4 muri e 1 ace. 30-28 MURONEEEEEEE DI ALONSO SU SZYMURA! 29-28 Ancora un primo tempo di Simon. 28-28 Mani-out di Patry da posto due. 28-27 Primo tempo imprendibile di Simon, ancora set-point per. 27-27 In rete la battuta di Gironi. 27-26 Leal trova le mani alte del muro, che attributi! 26-26 Pipe vincente di Szymura. 26-25 Primo tempo fondamentale di Alonso. 25-25 Purtroppoun errore al servizio di Lucarelli. 25-24 Time-out per i polacchi. 25-24 MUROOOOO DI ...