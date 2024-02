LIVE Piacenza-Jastrzebski Wegiel 1-1 | Champions League volley 2024 in DIRETTA | 14-7 | terzo set sul velluto per i padroni di casa!

I riflettori del PalabancaSport si accendono nuovamente sulla Volley Champions League 2024 ( gara trasmessa su Radio Sound ) Gas Sales Piacenza affronta la formazione polacca dello Jastrzebski Wegiel nella gara di andata dei Quarti di Finale. La gara di ritorno si giocherà mercoledì 28 febbraio in terra polacca. ASCOLTA I MATCH DELLA

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-13 Fornal trova un altro break per i polacchi. 18-12 Patry riporta i suoi a -6. 18-11 Pipe vincente di Fornal. 18-10 Gironi torna a farsi vedere in attacco. 17-10 Mani-out di Patry da posto due. 17-9 Ennesimo errore in battuta per Fornal. 16-9 In rete anche la pipe di Lucarelli. 16-8 Non passa l’attacco di Sedlacek. 15-8 Ancora un primo tempo vincente di Alonso. 14-8 Patry passa in diagonale da seconda linea. 14-7 Muro di contenimento e contrattacco vincente per Alonso. 13-7 Leal spicca il volo e passa sopra il muro di Toniutti. 12-7 Non passa la battuta di Gladyr. 11-7 Muro di Huber su Lucarelli. 11-6 Primo tempo appoggiato di Gladyr. 11-5 Questa volta l’invasione è di Gladyr. 10-5 Invasione a rete di Alonso. 10-4 Sedlacek entra e si prende una murata da parte di Brizard! 9-4 Stampatonaaaaa di Lucarelli su ...