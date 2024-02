LIVE Piacenza-Jastrzebski Wegiel 0-0 | Champions League volley 2024 in DIRETTA | inizia il quarto di finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:28risponde con: Lucarelli, Leal, Brizard, Romanò, Simon, Caneschi e Scanferla. 20:26 Questo il sestetto dello: Toniutti, Huber, Patry, Szymura, Fornal, Gladyr e Popiwczak. 20:25 Si è ufficialmente conclusa la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto per la presentazione delle squadre. 20:22dovrà essere brava a reagire dopo un periodo difficile, condizionato da tre sconfitte consecutive in SuperLega. Vincere questa sera, sfruttando il fattore campo, sarà fondamentale per il passaggio del turno. 20:19 La vincente di questa sfida affronterà in semifinale una tra Ziraat Bankasi e Guaguas. 20:16 Queste due formazioni si sono affrontate tre volte in passato eè avanti 2-1 ...