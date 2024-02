LIVE – Novara-Nantes 0-0 18-17 | finale andata Challenge Cup femminile 2024 volley in DIRETTA

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Latestualedi Igor Gorgonzola-Neptunes, gara didelladella CevCup2023/di. Le azzurre di Lorenzo Bernardi, dopo aver eliminato le tedesche del VC Wiesbaden, vogliono sfruttare il campo di casa per vincere ed avvicinarsi così al titolo. La compagine francese, che in semiha superato le turche del Nilufer Belediye Bursa, va invece a caccia di punti importanti in trasferta per poi giocarsi tutto davanti al proprio pubblico. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 21 febbraio al Pala Igor Gorgonzola di, in Italia. Sportface.it vi ...

Novara, sulla cupola di San Gaudenzio con elmetto e imbragatura: TORINO, 21 FEB - Dal 2 marzo a Novara il pubblico potrà salire sulla cupola di San Guadenzio, opera di Alessandro Antonelli e monumento simbolo della città, con elmetto e imbrago di sicurezza. Sarà ...

LIVE Milano-Scandicci 1-1, Coppa Italia volley femminile 2024 in DIRETTA: 19-14, le lombarde rischiano di mettere la freccia: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-14 Sassata in parallela di Egonu. 21-14 Ognjenovic non si intende con Nwakalor. 20-14 Primo tempo di Folie, la centrale azzurra sta attaccando solo nei tre ...

LIVE Conegliano-Chieri, Coppa Italia volley femminile 2024 in DIRETTA: prima semifinale, Pantere favorite: CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Conegliano-Chieri, match valevole per la prima semifinale della Coppa Italia 2024 di volley femminil ...