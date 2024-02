LIVE | Napoli-Barcellona | segui qui la partita in diretta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ildi Francesco Calzona scende in campo per la prima volta in Champions League, contro ildi Xavi. Ora gli azzurri non possono più sbagliare e devono fare in modo che si possa trovare subito la strada giusta per riuscire a sognare in grande in vista degli ultimi mesi. Contro i blaugrana sarà molto complicato, visto che anche la squadra spagnola è in un periodo di crisi e rischia di perdere ulteriore terreno. Tweets by ssc(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ora; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.(4-3-3): Ter Stegen; Koundè, Araujo, Inigo Martinez, Joao Cancelo; De Jong, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Pedri. All. Xavi.