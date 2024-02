LIVE Napoli-Barcellona 1-1 | Champions League calcio 2024 in DIRETTA | Osimhen pareggia la partita!

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84? Anguissa di testa non trova la porta da buona posizione. 82?che pressa ancora in avanti. 80? Dentro Raphinha al posto di Yamal nel. 78? Punizione di Raspadori sulla barriera. 76? Dentro Simeone e Raspadori pere Politano nel. 74? Gooooooooooooooooooooool,di forza si gira e tira sul primo palo,1-1. 72? De Jong anticipa Politano prima del cross. 70?che ora agisce di contropiede. 68?che prova a crescere. 66? Dentro Lindstrom e Traoré, fuori Cajuste e Kvaratskhelia nel. 64? Bordata di Pedri, respinge Meret. 62? Si scalda Raspadori. 60? ...

Non poteva esserci esordio peggiore e migliore al tempo stesso per Francesco Calzona come nuovo allenatore del Napoli. Due giorni dopo l'annuncio... (calciomercato)

