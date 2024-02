LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | Verstappen chiude in vetta la prima parte davanti a un solido Leclerc Si riparte alle 13 00

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.07 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarsiore 13.00. Si apriranno le 4 ore del pomeriggio che andranno are il Day-1. Grazie e buon proseguimento di giornata. 12.05 Per le altre squadre, tanto lavoro per Fernando Alonso con l’Aston Martin, mentre George Russell è andato molto sotto traccia con la Mercedes. Buon lavoro anche per Oscar Piastri con McLaren. 12.04 Ladel Day-1 sembra dare conferme su quello che ci aspettavamo. Maxin fuga sia sul giro secco sia sul passo gara. Charlesrimane vicino ma dando la sensazione di concentrarsi molto sul passo gara con carico di benzina 12.02 RIEPILOGO TEMPI...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 Max Verstappen torna ai box dopo aver toccato quota 51 giri. Charles Leclerc prosegue in 1:39.398, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.54 Max Verstappen prosegue su ottimi tempi in 1:36.119, quindi 1:36.145. Costanza spaventosa! Charles ... (oasport)

Test F1 in Bahrain, la diretta LIVE delle prove: orari TV e dove vederle in diretta e streaming: Questo è un giorno molto importante per la Formula 1. Perché per la prima volta tutte le vetture che prenderanno parte al Mondiale 2024 scenderanno in pista e lo faranno tutte assieme. Tre giorni di ...

SBK, Toprak ammazza record conquista i test di Phillip Island, 7° Bautista: SBK: Il turco chiude al comando davanti a Bulega per 74 millesimi, 3° Locatelli seguito da Iannone, A. Lowes e Rinaldi. 8° Redding, poi Gardner e Bassani. 12° Petrucci, 15° Rea, vittima di un violento ...

LIVE Test F1: seguite la prima giornata della Ferrari e di tutti i rivali in Bahrain: CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire i test in tv/streaming – La presentazione dei test di F1 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di test pre-season di F1. Sul ...