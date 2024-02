LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | Verstappen allunga sul giro secco | Ferrari all’inseguimento con Sainz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25continua a girare in 1’35?4, mentre Norris comincia la sua simulazione di passo gara a parità di mescola (C3) in 1’36?4. Al netto dei carichi di benzina, la differenza prestazione è davvero impressionante. 15.23 Ricciardo completa un buon time-attack con la Racing Bulls e si porta in quarta posizione con gomme C3 in 1’32?946, a 1?2 dal miglior crono di. 15.22 Stabile il ritmo dicon la Red Bull in 1’35?4. Norris e Ricciardo montano gomme C3 nuove. 15.20si dimostra costante e completa un altro passaggio notevole in 1’35?3 con gomme C3 usate. Da capire ovviamente i carichi di benzina scelti da Red Bull per questo run. 15.18comincia quella che potrebbe essere una breve ...