LIVE – F1 | Test Bahrain 2024 | la prima giornata DIRETTA

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) E’ tutto pronto per il debutto delle nuove monoposto di Formula 1. La mattina del 21 febbraio, a partire dalle 8.00 italiane, i dieci team in griglia inizieranno ipre stagionali. La tre giorni ha luogo in, sul circuito del Sakhir, e prevede un totale di sei sessioni. Nella, i piloti saranno in pista dalle 8.00 alle 12.00 e poi dalle 13.00 alle 17.00. Saranno giornate cruciali per scuderie e piloti, chiamati a rispondere al dominio Red Bull del 2023, mentre i campioni in carica proveranno a difendere in ogni modo il titolo. DOVE VEDERLI INSportface.it è pronto a fornirvi tutti gli aggiornamenti dellainPER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O PREMERE F5 SportFace.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire i Test in tv/streaming – La presentazione dei Test di F1 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA ... (oasport)

DataStax and LlamaIndex Partner to Make Building RAG Applications Easier than Ever for GenAI Developers: Key benefits include a curated Python distribution available on PyPI, ensuring smooth integration with Astra DB, DataStax Enterprise (DSE), and Apache Cassandra ® , and a live RAGStack test ...

Giuseppe Guirreri cerca gloria a Valencia nel terzo round della Porsche Sprint Challenge Southern Europe: Dopo i consueti test, sabato si inizierà con le qualifiche e la prima delle due gare in programma alle 13, mentre Gara 2 scatterà alle 15.30. Entrambe le gare verranno trasmesse in live streaming sul ...

Cosa aspettarsi durante la Milano Fashion Week: Tra gli eventi culturali della settimana, si inaugura la mostra Jurgen Teller, i need to live ... Gli step includono: uno skin stress test, per scoprire il livello di stress della propria pelle; una ...