LIVE Eczacibasi Istanbul-Scandicci | Champions League volley femminile in DIRETTA | anticipo di Olimpiade | Boskovic sfida Antropova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per l’andata dei quarti di finale della2023-2024 di. Terzastagionale tra le due formazioni nella massima competizione continentale: le due squadre, infatti, si erano già incrociate nel corso della fase a gironi. In entrambe le circostanze, ad imporsi furono le toscane, ma quest’oggi la posta in palio sarà ben diversa. La Savino Del Bene ha ritrovato un po’ di smalto dopo le due sconfitte in campionato negli scontri diretti con Milano e Conegliano.è reduce dalla vittoria ...