LIVE Eczacibasi Istanbul-Scandicci | Champions League volley femminile in DIRETTA | alle 17 00 il via dell’incontro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ANKARA-CIVITANOVA DI16.00 LADI BERLINO-TRENTO DI19.30 LADI PIACENZA-JASTRZEBSKI DI20.30 16.45 Fra un quarto d’ora scatterà il via dell’andata dell’ultimo quarto di finale in programma. La Savino Del Bene proverà quantomeno a mantenere alte le speranze di qualificarsisemifinali, cercando di strappare almeno un set dalla sfida odierna, anche se l’obiettivo reale sarà quello di strappare la vittoria in Turchia.è reduce da un periodo non semplicissimo, in cui sono arrivate due ...