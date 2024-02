LIVE Eczacibasi Istanbul-Scandicci 1-1 | Champions League volley femminile in DIRETTA | le turche conquistano per 25-21 il secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

25-21 Muro Jack-Kisal, le campionesse del mondo in caricailset.1-1! 24-21 Il primo se ne va con il primo tempo vincente di Nwakalor. 24-20 Ace Baladin, quattro set point per l'. 23-20 Diagonale vincente di Baladin da zona 4. 22-20 Lunga la battuta anche di Boskovic. 22-19 Errore al servizio per Carol. 21-19 Pizzica la linea laterale Zhu Ting con ...