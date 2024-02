LIVE Eczacibasi Istanbul-Scandicci 0-1 | Champions League volley femminile in DIRETTA | turche in vantaggio per 9-7 nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ANKARA-CIVITANOVA DIDALLE 16.00 LADI BERLINO-TRENTO DIDALLE 19.30 LADI PIACENZA-JASTRZEBSKI DIDALLE 20.30 12-11 Rimane a terra Sahin, problema alla caviglia sinistra per la palleggiatrice turca. 12-11 Primo tempo vincente di Jack-Kisal. 11-11 A segno l’attacco di prima intenzione di Carol. 11-10 Mani out di Boskovic. 10-10 Ancora un mani-out per Antropova, questa volta da posto 4. 10-9 C’è il tocco di Herbots sull’uscita lungolinea di Boskovic. 9-9 Mani-out di Antropova da zona 2. 9-8 Bravissima Herbots a mettere a terra un pallone decisamente complicato dopo una ricezione non perfetta della ...