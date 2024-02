LIVE – Berlino-Trento | andata quarti Champions League maschile 2024 volley in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) LatestualediRecyclings-Trentino Itas, partita valevole per idi finale della Cev2023/di. Gli uomini di Fabio Soli tornano in campo nella massima competizione continentale per club dopo aver vinto la Pool B con l’obiettivo di conquistare punti importanti in trasferta. La compagine tedesca, reduce dai playoff, vuole invece sfruttare il tifo del proprio pubblico per avvantaggiarsi in vista del ritorno in Italia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di mercoledì 21 febbraio alla Max-Schmeling-Halle di, in Germania. Sportface.it vi terrà compagnia con una ...