LIVE Berlino-Trento 0-1 | Champions League volley 2024 in DIRETTA | 18-25 | Michieletto e Lavia dominanti

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ANKARA-CIVITANOVA DIDALLE 16.00 LADI ECZACIBASI-SCANDICCI DIFEMMINILE DALLE 17.00 LADI PIACENZA-JASTRZEBSKI DIDALLE 20.30 18-25 PRIMO SET! Dominio dell’Itas con sette punti die di. 18-24 Podrascanin in primo tempo regala sei set point a. 18-23 Diagonale da parte di Carle: sono tre i punti personali nel giro di pochi secondi. 17-23 Kozamernik da posto uno attacca in maniera incisiva. 17-22 Preciso il pallonetto di Carle: il francese si è svegliato dal letargo. 16-22 Primo punto personale anche ...

DIRETTA BERLINO TRENTO/ Video streaming tv: la storia di Charlottenburg in Europa (21 febbraio 2024): La diretta tv di Berlino Trento non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, ma come già per la fase a gironi della competizione ci sarà una modalità per assistere a questa partita: i ...

LIVE Berlino-Trento, Champions League volley 2024 in DIRETTA: andata in Germania da non sottovalutare: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Berlino e Trento, primo round dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di ...

LIVE Eczacibasi Istanbul-Scandicci 1-1, Champions League volley femminile in DIRETTA: turche avanti per 10-8 nel terzo set: LA DIRETTA LIVE DI BERLINO-TRENTO DI VOLLEY DALLE 19.30 3-2 Lungo il servizio di Antropova. 18.07 Al contrario del set d’apertura, le ragazze di coach Barbolini sono state più fallose nel secondo ...