(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L'ha fornitodi potentisuperficie-superficie. Lo scrive la Reuters sul proprio sito web citando sei fonti. La fornituraiana di circa 400include molti della famiglia di armi balistiche a corto raggio Fateh-110 come lo Zolfaghar, hanno detto tre fontiiane. Il missile è in grado di colpire obiettivi a una distanza compresa tra 300 e 700 km. Le spedizioni sono iniziate all'inizio di gennaio, ha detto una delle fontiiane, e un ufficiale militare di Teheran ha detto che ci sono state almeno quattro spedizioni di, e ce ne saranno altre nelle prossime settimane.

MIRANO - Furto e sostituzione di persona per essersi impossessata del denaro di una cliente della banca in cui lavorava, sfruttando il loro rapporto ... (ilgazzettino)

'L'Iran invia alla Russia centinaia di missili balistici': ROMA, 21 FEB - L'Iran ha fornito alla Russia centinaia di potenti missili balistici superficie-superficie. Lo scrive la Reuters sul proprio sito web citando sei fonti. La fornitura iraniana di circa 4 ...

La giornata di una donna in Iran: Una giornalista di Teheran ci ha inviato una lettera per raccontare che cosa significhi ... Le fabbriche sono in bancarotta e i loro operai vanno in prigione se protestano. La vita in Iran è come una ...

Iran, penetrazione politica e religiosa nel Maghreb: Le ambizioni regionali dell’ Iran in Medio Oriente, dalla Siria al Libano fino allo Yemen, sono ben note. Ma Teheran sta ampliando la portata geografica del suo espansionismo anche nel Maghreb. L’Iran ...