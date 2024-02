L’inquinamento che uccide Ottantamila morti per lo smog | L’Italia al primo posto in Europa

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il Nord Italia sotto la cappa delloè un insulto alla salute e uno sfregio alla vista. Basta un’occhiata alle tabelle del pm 10 per provocare lacrime amare: in Pianura Padana valori anche al doppio del consentito col duo Torino-Padova messo peggio di tutti. L’aria di molte città emiliane è davvero irrespirabile. Nove province lombarde, Milano compresa, sono sempre sopra i limiti e pregano perché piova. Altro che Fashion Week, "èWeek", scherza Fiorello sfottendo il sindaco Giuseppe Sala. La Lombardia chiede una cabina di regia che affronti il problema su scala padana. È lo specchio di un Paese in colpevole ritardo, ben oltre i guasti da climate change. Il grido della Sima (Società italiana di medicina ambientale) merita il massimo ascolto. Ecco cos’ènel 2024: "IlPaese in ...

