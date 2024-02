L’innovazione nella Salute come strategia per trainare il Paese

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Laha bisogno di investimenti e di innovazione. Ma a servire è soprattutto un ecosistema attrattivo. A ribadirlo sono i relatori intervenuti all’health summit “Inventing for life: laconta!”, promosso dalla multinazionale farmaceutica Msd, oggi a Roma. L’aumento delle risorse per la sanità pubblica, grazie all’ultima legge di Bilancio, è una buona notizia, ma i problemi, in base ai numerosi interventi, non sono tutti risolti: è necessaria la definizione di un modello di finanziamento della spesa farmaceutica pubblica che tenga in considerazione. “Auspichiamo – afferma in apertura la presidente e amministratore delegato di Msd Italia, Nicoletta Luppi – l’adozione di unaitaliana per le life sciences, in grado di posizionare la ricerca e la filiera industriale sugli standard ...