L' immondizia antivaccinista dei soliti noti finisce ancora una volta nel cestino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) “La gente dice che sono un diffusore di disinformazione perché da maggio 2021 dico pubblicamente che i vaccini Covid non sono sicuri. Ora la letteratura medica sottoposta a revisione paritaria mostra che avevo ragione. Mi credete ora?". Questo scriveva in un post su X, precedentemente noto come Twitter, il 30 gennaio 2024 uno degli autori di una review pubblicata su Cureus, una rivista del gruppo Springer-Nature, nella quale si sostenevano i danni irreparabili causati ai vaccinati dai vaccini a Rna contro Sars-CoV-2. L’autore in questione è Steve Kirsch, che ha ripetutamente sostenuto l’idea che i vaccini Covid-19 abbiano ucciso milioni di persone in tutto il mondo, e fra i suoi cinque coautori vi sono il dottor Peter McCullough, Stephanie Seneff e Jessica Rose. McCullough è un cardiologo dell'Institute of Pure and Applied Knowledge che ha perso la certificazione dopo che l'American ...