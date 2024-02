‘Limatola Bella’ | uscito il singolo di Rosa Avilla | una ‘carezza’ dedicata al borgo sannita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Quando canto ti sento, quando parlo ti vedo”, è solo un inciso di un pezzo che celebra Limatola per voce die Davide Pasqua. Un’ode, una melodia, una carezza sul suono della fisarmonica che rende omaggio a unpiccolo ma alquanto caratteristico. Un regalo alla sua Limatola, un modo per celebrarla in occasione della giornata che celebra i 150 anni dell’immigrazione italiana in Brasile.ha proprio questa finalità: accarezzare l’anima di chi ha origini italiane e ha dovuto lasciare la propria terra per cercare fortuna in Sudamerica. E si tratta di circa 30 milioni di persone. Un messaggio universale che, però, si affida a una realtà locale, Limatola, terra di origine del padre della talentuosa, luogo che le ha concesso la ...