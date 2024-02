Liga | Real Madrid e Barcellona non potranno superare il limite salariale di 727 e 204 milioni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dalla stagione 2019/20 laha introdotto unal costo del personale sportivo, che prevede un tetto massimo di spesa per calciatori, allenatore, vice, preparatori atletici., limiti salariali aggiornati Calcio e Finanza spiega: “Nella giornata di ieri laha ufficializzato l’aggiornamento successivo al mercato di gennaio (uno estivo e uno invernale). Ilfissato al costo per il personale sportivo rientrano le spese per sostenere salari fissi e variabili, spese previdenziali, bonus collettivi, spese di acquisizione dei calciatori (comprese le provvigioni per gli agenti) e gli ammortamenti. Ilper il costo della rosa viene proposto dai vari club in base al proprio bilancio; attenzione alle entrate derivanti da abbonamenti, botteghino, contratti commerciali, ...