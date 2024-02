Liber Fest | danza | letteratura e musica alla Galleria Bosco con ‘SoundSpace’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Compagnia ‘Balletto di Benevento’ si prepara ad incantare gli spettatori con lo spettacolo “SoundSpace” al, rassegna diretta da Renato Giordano. L’evento, in programma sabato 24 febbraio presso ladi Corso Garibaldi, promette di trasportare il pubblico in un viaggio emozionante attraverso paesaggi sonori che fondonoin un connubio affascinante. L’idea di Carmen Castiello darà vita ad un’esperienza unica: uno spettacolo volto non soltanto a magnificare la stretta correlazione tra, ma che vi aggiunge anche il linguaggio universale della, creando una fusione artistica senza confini. Al proposito, la coreografa si è così espressa: “Nei ...