“L’hanno operato e poi è morto” Lutto nel cinema e nella tv | addio al famoso attore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) “Èsotto i ferri”.neltv. Ilaveva 64 anni ed è scomparso in salaria domenica mattina dopo un lungo intervento chirurgico per un’infezione alla spina dorsale. A raccontarlo e a confermare la triste vicenda è la fidanzata che sui X scrive: “Le ultime parole che ci siamo detti sono state ‘Ti amo’. L’amore è un eufemismo. Tu sei tutto per me. Il mio cuore, la mia anima e il mio migliore amico. Ti amo”. >> “Un infarto”.pere tv,l’amatissimo: l’annuncio della moglie E ancora la donna: “È irreale per me in questo momento. È stato così veloce. Non si sentiva bene e me lo ha nascosto per giorni. Quando finalmente me l’ha ...