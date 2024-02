“L’hanno fatto davanti alle telecamere” Grande Fratello | nuovo colpo di scena tra Beatrice e Garibaldi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Momento inaspettato altra. Lehanno indugiato su di loro e i telespettatori hanno subito espresso la loro opinione su quanto avvenuto. Infatti, come succede in queste circostanze, c’è chi è sembrato molto entusiasta e chi invece ha criticato questo gesto. E nella serata del 21 febbraio se ne potrebbe parlare in puntata. Dunque, possibile svolta altra, anche se bisognerà valutare bene ciò che accadrà anche nei prossimi giorni. Tra qualche ora capiremo di più se Signorini li interpellerà sulla questione, ma in rete c’è chi si sta già occupando di questa storia. Andiamo a scoprire insieme cosa sta avvenendo nella casa più spiata d’Italia. Leggi ...