Lezioni di storia al Donizetti | in cattedra Costantino D’Orazio con “Andy Warhol e la cultura pop”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) “e lapop”: è il titolo del quinto e ultimo appuntamento con ledi, nuova iniziativa della Fondazione Teatro, organizzata in collaborazione con Editori Laterza e con il sostegno di Cassa Lombarda, che sta facendo registrare un’ampia partecipazione di pubblico. Sabato 24 febbraio al Teatro(ore 11), lo storico dell’arte, si soffermerà su una delle figure centrali dell’arte del Novecento, il cui pensiero ha influenzato in modo tangibile anche diversi altri mondi, dalla musica al cinema e alla moda. L’incontro verrà introdotto dal giornalista Max Pavan, responsabile dell’informazione di Bergamo TV. Biglietti 10 Euro, con riduzione per le ...