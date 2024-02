L’ex vicario difende l’arcivescovo | Camisasca inviò una lettera simile

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il divieto di organizzare incontri elettorali nei locali parrocchiali era già stato sancito dal vescovo Massimo, predecessore di monsignor Giacomo Morandi. "Dagenerale di allora, ricordo di aver firmato anche io una disposizione analoga a quella che tanto sta facendo discutere. Non capisco dunque le polemiche su queste due lettere di assoluto buonsenso delMorandi che condivido in pieno", conferma ilemerito don Alberto Nicelli (foto) che interviene sulle discusse lettere con le quali, in buona sostanza, si stabilisce che chi ricopre incarichi diocesani debba dimettersi qualora intenda candidarsi alle prossime elezioni. O l’una o l’altra. E contestualmente si invita a tenere fuori dalle parrocchie, comizi o eventi legati alle urne. E se loNicelli – ...

