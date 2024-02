L’ex 007 Marco Mancini | «Gli ostaggi israeliani? Sono ancora nei tunnel»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Glipresi da Hamas il 7 ottobrenei. A dirlo, in un’intervista al Quotidiano Nazionale, èagente segreto italiano. «Si trovano prevalentemente nel sud di Gaza e presumibilmente nei cunicoli che sconfinano in Egitto», sostiene. Il quale poi dice che «il numero uno di Hamas, Yahya Sinwar, nome di battaglia Abu Ibraim, gestisce direttamente gliritenuti più preziosi. E con lui c’è anche il numero due dell’organizzazione, Mohamed Al Deif, nome di battaglia Abu Kalid, costretto su una sedia a rotelle.gli uomini più protetti». Sulla condizione deglidice che «secondo le mie fonti dei 136 uomini e donne ...

"La situazione nella penisola Corea na è più pericolosa di quanto non lo sia mai stata dall'inizio di giugno del 1950" "La situazione nella penisola ... (sbircialanotizia)

“La situazione nella penisola Corea na è più pericolosa di quanto non lo sia mai stata dall’inizio di giugno del 1950. Può sembrare eccessivamente ... (metropolitanmagazine)

Microsoft conferma l’errore 0x80073cf2 di Sysprep.exe in Windows 10 dopo l’installazione di KB5032278 dopo il rilascio degli aggiornamenti mensili ... (windows8.myblog)

False accuse di corruzione contro Biden: la talpa confessa di aver mentito su mandato degli 007 russi: La Russia ancora una volta coinvolta nella campagna elettorale americana. Alexander Smirnov, l’ex informatore dell’Fbi recentemente incriminato per aver fornito informazioni false all’agenzia ...

Fbi, l'ex talpa confessa: «Aiutato dagli 007 russi per infangare Biden». Chi è Alexander Smirnov: Alexander Smirnov, l'ex informatore dell'Fbi incriminato nei giorni scorsi per aver mentito al Bureau inventando le accuse di corruzione contro Joe Biden e suo figlio Hunter, ha confessato di essere ...

Cnn: "Ex talpa dell'Fbi aiutato dagli 007 russi per infangare i Biden": l'ex informatore dell'Fbi incriminato nei giorni scorsi per aver mentito al Bureau inventando le accuse di corruzione contro Joe Biden e suo figlio Hunter, ha confessato di essere stato aiutato da 007 ...