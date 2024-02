Leverkusen-Mainz 05 venerdì 23 febbraio 2024 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il Bochum ha fatto un altro favore aldi Xabi Alonso, che è adesso a +8 sui bavaresi e lentamente sta iniziando a credere di poter riscrivere la sua storia e quella della Bundesliga, dominata da una sola squadra nell’ultimo decennio. La vittoria di Heidenheim è stata sorprendente per la facilità con cui il werkself ha gestito l’avversario, una delle InfoBetting: Scommesse Sportive e

Gerach pfeift Leverkusen gegen Mainz: DFB-Schiedsrichter Timo Gerach leitet am Freitag (ab 20.30 Uhr, live bei DAZN) die Bundesligapartie des 23. Spieltages zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FSV Mainz 05.

Neuer Job für Ex-Trainer Thomas Reis: Es geht aber nicht zu einem anderen Verein, sondern ins Fernsehen. Wenn Bayer 04 Leverkusen am Freitag, 23. Februar, 20:30 Uhr, DAZN, in der Bundesliga das Kellerkind 1. FSV Mainz 05 empfängt, sind ...

Leverkusens Odilon Kossounou hofft auf einen Titel-Regen: Und sie haben in Leverkusen natürlich noch Trainer Xabi Alosnso ... Am Freitagabend (23.2.2024) empfangen die Leverkusener Mainz 05 in der Bundesliga.