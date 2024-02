L’esperimento dei “Grandi numeri“ | Incontriamoci oltre uno schermo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Quando slam poetry, stand-up comedy e analisi dei dati personali si uniscono, il risultato è ““, lo spettacolo di e con Lorenzo Marangoni (nella foto) che fa riscoprire cosa voglia dire incontrarsi di nuovo dal vivo, venerdì alle 20.30 al teatro Binario 7. Tramite gli algoritmi e i big data, la comprensione dei nostri comportamenti, delle nostre scelte e dei nostri gusti non è mai stata così profonda. In quello che già è stato chiamato “il secolo della solitudine“ ci sentiamo visti e capiti. Prima funzione dell’arte, poi funzione della terapia, oggi la conoscenza è diventata questione di avere abbastanza dati. Ma quando ci saremo conosciuti del tutto, ci sentiremo ancora liberi? Ci innamoreremo ancora? Saremo ancora capaci di scrivere una poesia? ““ è un esperimento collettivo: una ...

