Legge sulla caccia | l’intervista all’ex ministro Costa | “La destra vuole il Far West | legalizzano il bracconaggio Bisogna fermare questa follia”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), NO ALLASPARA-TUTTO DELLA LEGA: IL PARLAMENTO LA BLOCCHI – FIRMA LA PETIZIONE SU IOSCELGO Per oltre 30 anni si è occupato di reati legati all’ambiente, dal traffico allo smaltimento di rifiuti, alle attività illegali delle ecomafie fino alla tutela degli ecosistemi e della fauna selvatica. Prima all’interno del Corpo forestale dello Stato, poi nell’Arma dei carabinieri, di cui ha ricevuto la nomina di Generale di divisione. Ora da deputato del Movimento 5 stelle – con alle spalle tre anni daall’Ambiente nei governi Conte 1 e 2 – Sergiosta lavorando per contrastare quella che ha definito “unada Far“. Si tratta del provvedimento, promosso dalla Lega, che ha l’obiettivo di stravolgere la 157/92: “La...