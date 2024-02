Legalità in corto | il Liceo Manzoni promuove legalità attraverso il cinema

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Caserta. ???????? ?? ???????? alle ore 10.30, ????’???? ????? ??? ????? ???????, la proiezione in anteprima delmetraggio dal titolo “Stay patient, because something extraordinary is coming“. Questo progetto – ideato dal dott. Sante Massimo Lamonaca e realizzato grazie alla collaborazione artistica del regista e film-maker Luca Moltisanti insieme alla sceneggiatrice Rossella Corrado – è reso possibile grazie alla proficua collaborazione tra ilcasertano, guidato dal D.S. Adele Vairo, e la Bcc Terra di Lavoro. Protagonisti delmetraggio gli studenti del. La storia segue le vicende di Mattia, un giovane adolescente appassionato di pallacanestro, il cui percorso di vita subisce una svolta inaspettata.la resilienza, il coraggio, la solidarietà e ...