Legacoop plaude a Corsini | Ascom molto critica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)Romagna "accoglie con favore l’impegno della Regione per definire una strategia integrata di sviluppo delle infrastrutture, aeroporti e non solo": inizia così la sua nota ieri sulle dichiarazioni dell’assessore regionale Andreasul Ridolfi, "che vanno – si specifica – in questa direzione e a noi pare che vadano accolte come un segno di positiva evoluzione di un dibattito che in passato ci è parso troppo giocato su posizioni stereotipate per territorio". Vengono poi spiegate le ragioni di tale posizione: "È ancora lecito dire – si chiedenella nota – che senza una strategia unitaria definita dal pubblico, che includa tutto il sistema delle infrastrutture, gli aeroporti romagnoli rischiano di farsi concorrenza tra di loro? E che la gestione degli aeroporti deve coinvolgere tutti gli attori del sistema economico ...