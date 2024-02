Lega Pro | a Crotone dopo l’esonero di Zauli parte l’era Baldini

Salernitana - Monza, è Fabbri l'arbitro designato per la sfida: I precedenti ufficiali Tra Serie A, B, C1, Lega Pro e Coppa di Lega Pro i precedenti a Salerno sono 13, per un bilancio ad ampie tinte granata: 7 le vittorie interne, 4 pareggi (uno a rete inviolata) ...

Prima assoluta in Serie C: arbitro indosserà una bodycam durante una partita: Al presidente Carlo Pacifici e al designatore Maurizio Ciampi giunga il mio ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione” ha affermato il presidente della Lega Pro Matteo Marani.

La telecamera dell’arbitro debutta in serie C: le immagini live dal punto di vista del direttore di gara: Domenica prossima il signor Claudio Allegretta, della sezione di Molfetta, indosserà per la prima volta in una lega di calcio europea la Referee Cam nella partita tra Cesena e Pineto ...