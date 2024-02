L’economia va a rotoli E il Dragone trasforma gli impiegati in soldati

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Mao ne sarebbe fiero, se non altro perché ai suoi tempi era ordinaria amministrazione. La differenza è però nella ragione, ben diversa da decenni fa: mantenere l’ordine sociale in un momento in cuiva a. Le grandi aziende cinesi hanno ripreso ad addestrare milizie di volontari, come non accadeva dagli anni Settanta del secolo scorso. Attenzione, non si tratta di un esercito regolare, bensì di corpi collaterali, formati a spese delle stesse imprese, almeno 16. Perché? L’obiettivo delle milizie, composte da civili che mantengono i loro normali impieghi, è da ricercare nella drammatica congiuntura economica cinese. All’occorrenza, infatti, tali gruppi possono essere attivati come vere e proprie unità ausiliarie o di riserva dell’Esercito popolare di liberazione cinese, per missioni che vanno dalla risposta a disastri naturali al ...