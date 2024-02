Lecce vs Inter | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. La fuga dei nerazzurri non sembra conoscere ostacoli, ma i salentini ce la metteranno tutta per bloccarlando ancora conquistare la salvezza matematica.vssi giocherà domenica 25 febbraio 2024 alle ore 18 presso lo stadio Via del MareVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I salentini non sono ancora fuori dalla lotta per non retrocedere, contrariamente a quanto ci si aspettava. La squadra di D’Aversa, dopo un buon inizio di stagione, si è pian piano persa finendo nel gruppone delle squadre pericolante. Il vantaggio sulla zona rossa è di due punti, ma soprattutto preoccupano le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite I nerazzurri hanno ormai preso il largo e vedono il titolo ...

Nuova seduta d’ allenamento per il Lecce di Roberto D’Aversa in vista della sfida contro l’Inter . Il tecnico dei salentini però ha ancora problemi ... (inter-news)

È tempo di voltare pagina dopo la grande vittoria in Champions League sull’Atlético Madrid e pensare a Lecce-Inter , prossimo impegno in Serie A. Al ... (inter-news)

Thuram esce per infortunio in Inter - Atletico: le condizioni del francese: L'Inter domenica sarà impegnata in campionato a Lecce e già mercoledì a San Siro riceverà l'Atalanta, per il recupero della gara rinviata durante la trasferta araba della squadra di Inzaghi in ...

Gol ed una dose massiccia di "garra charrùa", la salvezza passa da là: ...terzo posto dopo l'Inter (che esercita il dominio con intensità e tecnica). E dopo il Sassuolo . Prima del Napoli , Torino e Atalanta . Per fare un esempio: sul podio dei "cattivi" ci sono il Lecce , ...

Retegui è ok, Banda ancora no. A parte tre giocatori della Juventus: Personalizzato per Banda il Lecce accelera il lavoro in vista della ostica partita con l'Inter in programma domenica alle 18. Per l'occasione, mister D'Aversa dovrà fare a meno degli squalificati ...