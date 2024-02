Le zampate di Podestà verso la salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) di Michele Nardini QUERCETA Numeri alla mano, Cristianoè il giocatore più decisivo del Real Forte Querceta. È lui infatti il capocannoniere della squadra, al pari di Pegollo, con sei reti delle quali quattro segnate su rigore. Ma non basta,può vantare anche tre assist tattici, compresi anche i due decisivi che hanno regalato nei minuti finali le vittorie contro Aquila Montevarchi e, domenica scorsa, contro il Poggibonsi. In pratica, su quasi metà delle reti del Real Forte Querceta c’è il suo zampino.letali, per gli avversari. Cristiano, partiamo proprio dai tre punti conquistati con il Poggibonsi. Un successo fondamentale per la corsa. "È stata una partita dura, contro un avversario che veniva da sette risultati utili di fila. Ma noi siamo stati bravi a crederci fino in fondo". ...