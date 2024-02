Le telecamere hanno ripreso Fleximan in fuga nel Milanese

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La Polizia locale di Buccinasco (Milano) ha acquisito le immagini dell'auto usata dai vandali che, nella notte fra lunedì e martedì scorsi,abbattuto quattro autovelox. I 'fleximen' lombardi, ha spiegato il sindaco Rino Pruiti "si sono spostati in auto e quindi sono stati ripresi, ci sono filmati interessanti". Rispetto alle prossime mosse per ripristinare gli autovelox, Pruiti ha precisato di essere pronto a "installare diverse nuovee ripristinarli" e "se necessario anche di aggiungerne altri".

