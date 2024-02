Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di mercoledì 21 febbraio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di212024. Ariete Iniziative e risorse. Senso pratico e costanza permettono di percorrere la via intrapresa e di raggiungere gli obbiettivi. In mattinata siete ancora disturbati da Luna in Cancro che crea qualche fastidio specie allo stomaco, problemi intimi per le donne. Non fatevi prendere dall'ansia, dopo mezzogiorno Luna cambia e diventa quasi un piccolo Sole in Leone, un'amica, vi permette di attuare cambiamenti senza scosse. Ben venga una scossa passionale, questa sera forse un flirt. Toro Le relazioni con le donne sono oggi particolarmente significative, Luna passa in Leone e forma ...