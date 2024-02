Le sfide dell’Università | Costruiamo il futuro puntando anche sull’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) di Manuela Plastina FIRENZE "La formazione va costruita insieme, per ordini e gradi, dai piccolissimi fino ai giovani adulti. Finora scuola e università si conoscono poco: possiamo e dobbiamo lavorare insieme per una visione più ampia con al centro lo studente e le opportunità formative". La rettricedi Firenze Alessandra Petrucci vede nella nuova "Area Università" di Didacta Italia, la fiera dell’innovazione nella scuola, una grande opportunità per aprire un rinnovato dialogo sia tra il mondo scolastico e universitario che tra gli Atenei. E per conoscerci meglio reciprocamente. Rettrice, come Ateneo della città ospite di Didacta, avete avuto un ruolo fondamentale nell’organizzazione di questo nuovo spin off universitario. "Ha richiesto uno sforzo organizzativo importante, ma siamo stati facilitati dall’avere già una forte propensione alla didattica ...