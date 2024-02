Le sfide della cultura Reddito sotto i 10mila euro per un lavoratore su due

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Qual è il valore? Sovente si parla diin termini di economia, sostenendo – a ragione – che ogniinvestito in progettili ne genera il triplo nell’indotto, compreso il settore turistico. Proprio per questo troppo spesso i beni e le attivitàli sono consideratiti solo come asset per il turismo. Ma laha un proprio valore intrinseco, di cui ogni cittadino deve essere cosciente, affinché ci sia una solida crescita sociale,le e, di riflesso, anche economica. Tutto questo richiede operatori altamente preparati e capaci di affrontare nuove progettualità nel campole, anche alla luce delleche i cambiamenti in atto impongono. Il tema è stato al centro del ...