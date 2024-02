Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 febbraio | la rassegna stampa

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Aperture deidedicati, in gran parte, al caso Navalny e alla vittoria dell'Inter in Europa. La Farnesina ha deciso di convocare l'ambasciatore russo dopo la morte di Alexei Navalny, mentre Putin lancia messaggi "di vicinanza" all'Italia direttamente da Mosca. Il gol di Arnautovic lancia i nerazzurri nella sfida di andata degli ottavi di Champions League

Le Prime Pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il ... (calcionews24)

Domenica sera il posticipo perso dal Milan a Monza ha chiuso la 25esima giornata di campionato in Serie A. Oggi è già tempo di... (calciomercato)

Le prime pagine dei Quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 20 febbraio 2024. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato (pianetamilan)

Metti due italiani con ingredienti danesi a Copenhagen: Ogni primavera lei e Valerio si dedicano al foraging per poi utilizzare le materie prime in parte ...terra straniera non si è necessariamente abituati ( ne abbiamo scritto spesso tra le nostre pagine ),...

Berrettini ricomincia da single: ... il suo Giovanni Battista, finalista a Wimbledon nel 2021, numero 6 del mondo, bello come il sole ma con l'anima attraversata, alla Marlon Brando, calamita ideale per prime pagine e copertine. Eccolo ...

Paginate di Navalny - per oscurare l'Holodmor in corso: Ieri, le prime 5 pagine dei principali quotidiani italiani integralmente dedicate al martirologio e alla santificazione di Navalnij. E L'inconsolabile vedova già incoronata leader della (inesistente in patria ...