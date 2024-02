Le parole di Maria De Filippi per Maurizio Costanzo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)De- Dedicato a...“Buonasera a tutti, grazie di essere qua, grazie davvero. Questa sera siamo nel suo posto preferito, nel suo teatro. So che è sicuramente contento“. Inizia dallediDelo speciale Dedicato a…, in onda su Canale 5 dal Teatro Parioli, rinominato proprio Teatro Pariolia un anno dalla sua morte. E’ la prima volta che la conduttrice parla in pubblico della scomparsa del marito, nonostante – ammette – in tanti abbiano cercato di “strapparle” un’intervista in questi mesi: “In questo ultimo anno in tanti m’hanno chiesto di parlare di lui. E’ successo che tanti giornalisti hanno chiesto interviste, sia della carta stampata ...

