Le palafitte di Sulzano in malora Rimasto vano il bando del 2019

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’immobile di proprietà del Demanio Ledi, chiuso dal 2014, sta diventando un caso. L’ultima volta in cui è stato utilizzato risale ai tempi dell’installazione The Floating Piers, quando ospitò una mostra collaterale. Ad aprire il dibattito è il circolo Luciano Pajola del Basso Sebino di Legambiente. "La spettacolare struttura sulle acque del lago d’Iseo è lasciata a se stessa dal 2014 – spiega Dario Balotta, presidente del Circolo – Si tratta di vere e proprie, raggiungibili sia da terra sia dal lago, in barca. Una location suggestiva che è stata ristorante di alto livello e discoteca. Ora è andata in". E ancora. "Era l’aprile delquando sui giornali si leggeva che ledinon sarebbero rimaste a lungo ...