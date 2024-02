Le news | i biancorossi sfideranno Treviglio del ds Infante Ci sono 500 posti | biglietti in vendita da oggi Sabato amichevole a Guastalla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’Unahotels riprenderà domani gli allenamenti, al termine del breve periodo di riposo concesso da coach Priftis dopo i giorni della Final-Eight di Torino. La squadra biancorossa (nella foto Jamar Smith) si unirà quindi al nuovo arrivato, Tarik Black, che in questi giorni ha affrontato sedute in solitaria, atletiche e tecniche, per essere pronto il prima possibile a dare una mano alla squadra nella volata playoff. In attesa della ripresa del campionato, che per la Pallacanestro Reggiana andrà in scena2 marzo, al PalaBigi, contro Trento, capitan Vitali e compagni scenderanno in camponel nuovo, e molto bello, palasport diper sfidare in, formazione di serie A2 il cui direttore sportivo è l’ex "guerriero" biancorosso Luca. Il ...